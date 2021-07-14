Свято 14 липня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини

14 липня 2020 року святкується День Дем'яна і Кузьми. Вони були безсрібниками і жили в Римі за царя Карина.
Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.
Будучи майстерними лікарями, брати зцілювали хворих людей і худобу, не вимагаючи винагороди за свою працю, допомагали нужденним і своїми вчинками звернули багатьох в християнську віру. За свої справи Косма і Даміан отримали прізвисько безкорисливі лікарі. Однак знайшлися недоброзичливці, які обмовили братів; безсрібники були безжально вбиті.
На Русі в цей день в самому розпалі був сінокіс. З цього приводу говорили:" Кузьма-Дем'ян ні світло, ні зоря встають, баб на покіс ведуть";"Кузьма і Дем'ян прийшли — ми на покіс пішли".
Також наші предки вважали, що малинове варення, зварене в цей день, буде дуже смачним.
Іменинники цього дня - Ангеліна, Арсен, Василь, Дем'ян, Кузьма, Никодим, Никон, Петро, Тихон. Не забудьте привітати їх з днем ангела!