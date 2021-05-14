Праздник 14 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства. По велению Бога он надел на шею деревянное, а после и железное ярмо, как символ будущего рабства народа иудейского. Иеремия был убит своими же земляками за пророчество об истреблении иудеев вавилонским правителем.

По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле.

14 мая люди особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.

Главные приметы этого дня:

Если день ясный – на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.

Если муравьи чистые и сытые – будет богатый урожай хлеба.

Если погода испортилась – будет холодная зима.

Если на восходе солнца в небе нет облаков – ждите знойного лета.

Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – весь следующий месяц ждите дождей.

Если в этот день пасмурно – к морозной зиме.

Что нельзя делать в этот день: