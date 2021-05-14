Праздник 14 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

14 мая наши предки отмечали праздник Еремея Запашника.
В нашем материале ниже мы расскажем о главных приметах и запретах этого дня.
Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства. По велению Бога он надел на шею деревянное, а после и железное ярмо, как символ будущего рабства народа иудейского. Иеремия был убит своими же земляками за пророчество об истреблении иудеев вавилонским правителем.
По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле.
14 мая люди особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.
Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.
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