Свято 14 травня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

14 травня наші предки відзначали свято Єремія Запашника.
У нашому матеріалі нижче ми розкажемо про головні прикмети й заборони цього дня.
Єремія - другий з чотирьох найбільших пророків, про які згадується в Старому Завіті. Народився він за сім кілометрів від Єрусалиму, а його пророча діяльність припадала на найбурхливіший період Іудейського царства. За велінням Бога він надів на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо, як символ майбутнього рабства народу юдейського. Єремія був убитий своїми ж земляками за пророцтво про винищення юдеїв вавилонським правителем.
За звичаєм, з цього дня починалися найважчі й виснажливі роботи, які були важливі для людей, що працюють на землі.
14 травня люди особливо просили Божої допомоги й захисту від негативних природних явищ, які могли перешкодити отримати багатий урожай.
Іменини сьогодні святкують: Ніна, Тамара, Макар.
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