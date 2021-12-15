Праздник 15 декабря: что нельзя делать в этот особенный день, кто именинник

Святой жил в VII веке и еще тогда предсказал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалима и полное разрушение еврейского золотого чудо-храма.

Отмечается, что до начала осады Иерусалима пророк покинул город и поселился в Аравии, где стал помогать местным жнецам. Однажды Аввакум принес еду пророку Даниилу, брошенному в ров со львами.

После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество, где и умер в глубокой старости.

Традиции этого дня

Согласно народным обычаям, в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна. Женщины делают домашнюю работу, а молодые девицы собираются на посиделки. Единственное отличие от других будней - в этот день не проходят веселья. Он посвящается шитью, рукоделию и вязанию.

Также в этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей.

Приметы этого дня

Если в этот день выпадет много снега, значит, будет хороший урожай травы, предвещающий отличный сенокос.

Если на Авакума плохая погода - она продержится до конца января.

Если, несмотря на холод, запоет петух – жди оттепели.

Если домашняя птица хлопает крыльями и ведет себя шумно – скоро начнется метель.

Если кошка все время спит – быть морозам.

Если мороз на стекле рисует причудливые узоры – весна обрадует буйством красок и ранним теплом.

Что запрещено делать 15 декабря

Сегодня не стоит распространять негативные мнения, ведь это повлечет за собой ряд плохих событий.

Нельзя вспоминать прошлое, плакать и унывать.

Не влезайте в долги и постарайтесь отдать деньги, если одалживали

Именины 15 декабря отмечают: Аввакум, Андрей, Афанасий, Владимир, Елена, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара.