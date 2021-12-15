Свято 15 грудня: що не можна робити в цей особливий день, хто іменинник

15 грудня 2021 року відзначається день святого пророка Авакума, який вважається восьмим з 12-и малих пророків.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Святий жив у VII столітті і ще тоді передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалиму і повне руйнування єврейського золотого диво-храму.
Відзначається, що до початку облоги Єрусалиму пророк покинув місто та оселився в Аравії, де став допомагати місцевим женцям. Одного разу Авакум приніс їжу пророку Даниїлу, кинутому в рів з левами.
Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся в свою Вітчизну, де і помер в глибокій старості.
Згідно з народними звичаями, в цей день прийнято молиться про вигнання з дому всякої нечисті, і даруванні міцного спокійного сну. Жінки роблять домашню роботу, а молоді дівчата збираються на посиденьки. Єдина відмінність від інших буднів - в цей день не проходять веселощів. Він присвячується шиттю, рукоділлю і в'язання.
Також в цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей.
Іменини 15 грудня відзначають: Авакум, Андрій, Афанасій, Володимир, Олена, Іван, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара.
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