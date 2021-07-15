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Праздник 15 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Автор: Styler

15 июля православная церковь чтит память святителя Фотия.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Фотий был митрополитом Киевским и всея Руси. Наши предки в эту дату обычно начинали собирать различные сорта вишни. Говорили, что вишня поспевает примерно через 10 дней после того, как липа зацветает. Осыпается жасмин, а в водоемах начинает цвести вода.

Если человек родился 15 июля, то считали, что ему покровительствует вяз. В дни бед и несчастий полагалось найти вяз и обнять его – дерево в этом случае давало человеку запас жизненных сил и энергии. Славяне верили, что если пообщаешься в этот день с деревом - это принесет удачу.

С приходом христианства в этот день начали почитать Богородицу. Существовал запрет на работу в поле, обработку льна и конопли, шитье, потому что Богоматерь в этот день "ризу шила и положила ее". Крестьяне ставили столы с закуской, приглашали священника, который освящал хлев и скот.

Женщины, у которых умерли дети, до этого дня не ели ягод, иначе на "том свете" Божия Матерь их деткам ягодок не даст.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день на деревьях желтые листья – будет ранняя зима.
  • Если на Берегиню запланировать завершения дела, то оно непременно будет удачным.
  • Много звезд в небе 15 июля – день будет ясным.
  • После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.
  • На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.
  • В муравейниках открыты ходы – к ведру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещается любая работа в доме
  • Запрещается работа в поле

День ангела в этот день у Фотия.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в июле 2021 года.

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