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Свято 15 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Автор: Styler

15 липня православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Фотій був митрополитом Київським і всієї Русі. Наші предки в цю дату зазвичай починали збирати різні сорти вишні. Говорили, що вишня встигає приблизно через 10 днів після того, як липа зацвітає. Обсипається жасмин, а в водоймах починає цвісти вода.

Якщо людина народилася 15 липня, то вважали, що їй протегує в'яз. У дні бід і нещасть належало знайти в'яз і обійняти його – дерево в цьому випадку давало людині запас життєвих сил і енергії. Слов'яни вірили, що якщо поспілкуєшся в цей день з деревом - це принесе удачу.

З приходом християнства в цей день почали почитати Богородицю. Існувала заборона на роботу в полі, обробку льону і конопель, шиття, тому що Богоматір в цей день "ризу шила і поклала її". Селяни ставили столи з закускою, запрошували священика, який освячував хлів і худобу.

Жінки, у яких померли діти, до цього дня не їли ягід, інакше на "тому світі" Божа Матір їх діткам ягідок не дасть.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день на деревах жовте листя - буде рання зима.
  • Якщо на Берегиню запланувати завершення справи, то воно неодмінно буде вдалим.
  • Багато зірок в небі 15 липня – день буде ясним.
  • Після дощу швидко підсихає асфальт - до затяжної негоди.
  • На кінчиках листя трави з'явилася роса - до опадів.
  • У мурашниках відкриті ходи-до відра, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Що не можна робити в цей день

  • Забороняється будь-яка робота в будинку
  • Забороняється робота в полі

День ангела в цей день у Фотія.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні 2021 року.

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