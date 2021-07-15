Свято 15 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Фотій був митрополитом Київським і всієї Русі. Наші предки в цю дату зазвичай починали збирати різні сорти вишні. Говорили, що вишня встигає приблизно через 10 днів після того, як липа зацвітає. Обсипається жасмин, а в водоймах починає цвісти вода.

Якщо людина народилася 15 липня, то вважали, що їй протегує в'яз. У дні бід і нещасть належало знайти в'яз і обійняти його – дерево в цьому випадку давало людині запас життєвих сил і енергії. Слов'яни вірили, що якщо поспілкуєшся в цей день з деревом - це принесе удачу.

З приходом християнства в цей день почали почитати Богородицю. Існувала заборона на роботу в полі, обробку льону і конопель, шиття, тому що Богоматір в цей день "ризу шила і поклала її". Селяни ставили столи з закускою, запрошували священика, який освячував хлів і худобу.

Жінки, у яких померли діти, до цього дня не їли ягід, інакше на "тому світі" Божа Матір їх діткам ягідок не дасть.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день на деревах жовте листя - буде рання зима.

Якщо на Берегиню запланувати завершення справи, то воно неодмінно буде вдалим.

Багато зірок в небі 15 липня – день буде ясним.

Після дощу швидко підсихає асфальт - до затяжної негоди.

На кінчиках листя трави з'явилася роса - до опадів.

У мурашниках відкриті ходи-до відра, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Що не можна робити в цей день

Забороняється будь-яка робота в будинку

Забороняється робота в полі

День ангела в цей день у Фотія.