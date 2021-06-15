Праздник 15 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Его отец пострадал за иконопочитание при императоре Константине V Копрониме и умер в изгнании в Никее. Никифор был сановником при дворе императрицы и участвовал в работе Седьмого Вселенского собора.

Позднее он удалился в Мидикийский монастырь, но постриг принял только после смерти патриарха Тарасия и был возведен на патриарший престол. Никифор был ревностным защитником иконопочитания и в 815 году был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году.

В 847 году были обретены мощи патриарха Никифора, которые считаются нетленными. Их перенесли в Константинополь и положили на один день в храме Святой Софии, а затем перенесли в храм Святых Апостолов. На сегодняшний день рука святителя хранится в Хиландарском монастыре на Афоне.

Главные приметы этого дня

Хорошая погода продержится несколько дней, если ночью и утром тихо.

Воробьи дерутся и резвятся - также ожидайте хорошей погоды в ближайшее время.

Пение соловья в течение всей ночи предвещало погожий день.

А вот если ветер усиливается - идет непогода и дождь.

Кроме того, считалось, что в Никифоров день самое удачное время заготавливать дубовую кору для дубления кожи.

Главные запреты этого дня

В этот день будьте доброжелательны и не кричите на близких. Ссоры сегодня принесут несчастья.

Острыми предметами пользуйтесь по минимумуму, есть вероятность пораниться.

Относитесь ответственно к своим обещаниям.

Есть еще один важный момент, о котором помнили предки - в этот день нельзя говорить плохо об ушедших в мир иной. Не стоит за ними плакать и страдать. В противном случае их будут посещать во сне ушедшие родственники и донимать рассказами. Причем такими, что плакать придется и днем, и ночью.

Именины 15 июня отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Иулиания, Даниил. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.