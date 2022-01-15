Праздник 15 января: что строго запрещено делать в этот день, приметы

15 января православная церковь вспоминает святителя Сильвестра Первого, папу Римского, который по преданиям обратил императора Константина в христианство, и, согласно легенде, в 314 году нашей эры изловил ветхозаветное чудовище - морского змея Левиафана.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В народе праздник в честь святого получил название Сильвестров день или Куриный праздник, так как священник был известен как покровитель домашней птицы. В это время продолжались святки после Рождества Христова, которые по традициям сопровождались широкими веселыми гуляниями. Также можно было предсказать погоду при помощи луковиц, а девушки гадали на замужество.

Сильвестр родился в Риме в семье христиан, получил замечательное образование, и во время гонений не побоялся похоронить святого исповедника епископа Тимофея, за что был схвачен и предстал перед судом. Не смотря на угрозы, он не отказался от Веры, за что был брошен в темницу.

В возрасте 30 лет Сильвестр был рукоположен в сан диакона, а потом и пресвитера, и к тому времени уже получил славу талантливого проповедника, который обратил в христианство многих язычников. После смерти папы Мельхиада святой Сильвестр был избран епископом Римским. Он управлял Римской Церковью более 20 лет, пользуясь глубоким уважением христиан. Святитель мирно скончался в глубокой старости в 335 году. Сильвестра похоронили рядом с мучениками в катакомбах Присциллы, его останки были перенесены при Павле I в 762 году в Сан-Сильвестро-ин-Капите в Риме.

На Сильвестра день пребывает, а мороз - крепчает. Так, к 15 января световой день увеличивался, однако зима становилась все суровее. Бытовала традиция в эту дату гадать на погоду и будущий урожай. Для этого брали 12 луковиц, который символизировали месяцы года, клали на каждую щепоть соли и затем оставляли на печке на ночь, а утром искали среди них мокрые: дождливый месяц определяли по счету этих луковиц.

По поверью, в этот день можно было защитить кур от болезней. Для этого в курятнике вешали камушек-оберег с дыркой посередине - так называемый "куриный бог". Также помещения с домашней птицей окуривали травами, чистили и чинили.

Еще один способ отвадить до хозяйства болезни, порчу и нечистую силу - омыть притолки у дверей наговорной водой рано утром.

В честь Куриного праздника хозяйки пекли для детей специальные угощения в форме петушков и курочек.

Женщины в этот день боялись стричь волосы, так как считалось, что тогда они уже не выростут.

Главные приметы 15 января: