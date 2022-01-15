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Свято 15 cічня: що строго заборонено робити в цей день, прикмети

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Субота 15 січня 2022 05:39
Свято 15 cічня: що строго заборонено робити в цей день, прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

15 cічня православна церква згадує святителя Сильвестра першого, папу Римського, який за переказами звернув імператора Костянтина в християнство, і, згідно з легендою, в 314 році нашої ери зловив старозавітне xудовисько - морського змія Левіафана.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі свято на честь святого отримав назву Сильвестрів день або курячий свято, бо священик був відомий як покровитель домашньої птиці. У цей час тривали святки після Різдва Христового, які за традиціями супроводжувалися широкими веселими гуляннями. Також можна було передбачити погоду за допомогою цибулин, а дівчата ворожили на заміжжя.

Сильвестр народився в Римі в сім'ї християн, отримав чудову освіту, і під час гонінь не побоявся поховати святого Сповідника єпископа Тимофія, за що був схоплений і постав перед судом. Не дивлячись на погрози, він не відмовився від віри, за що був кинутий в темницю.

У віці 30 років Сильвестр був висвячений в сан диякона, а потім і пресвітера, і на той час вже отримав славу талановитого проповідника, який звернув у християнство багатьох язичників. Після смерті Папи Мельхіада Святий Сильвестр був обраний єпископом Римським. Він керував Римською Церквою понад 20 років, користуючись глибокою повагою християн. Святитель мирно помер у глибокій старості в 335 році. Сильвестра поховали поруч з мучениками в катакомбах Прісцилли, його останки були перенесені при Павлі I в 762 році в Сан-Сильвестро-ін-Капіті в Римі.

На Сильвестра день перебуває, а мороз - міцнішає. Так, до 15 cічня світловий день збільшувався, проте зима ставала все суворіше. Побутувала традиція в цю дату гадати на погоду і майбутній урожай. Для цього брали 12 цибулин, який символізували місяці року, клали на кожну дрібку солі і потім залишали на грубці на ніч, а вранці шукали серед них мокрі: дощовий місяць визначали за рахунком цих цибулин.

За повір'ям, в цей день можна було захистити курей від хвороб. Для цього в курнику вішали камінчик - оберіг з діркою посередині - так званий "курячий бог". Також приміщення з домашньою птицею обкурювали травами, чистили і лагодили.

Ще один спосіб відвадити до господарства хвороби, псування і нечисту силу - омити притолки біля дверей наговорною водою рано вранці.

На честь курячого свята господині пекли для дітей спеціальні частування у формі Півників і курочок.

Жінки в цей день боялися стригти волосся, бо вважалося, що тоді вони вже не виросте.

Головні прикмети 15 січня:

  • Якщо вночі місяць на небі яскравий і з гострими рогами, то наступний день буде вітряний і холодний;
  • Коли ж у місяця обидва роги відлогі - чекай негоду;
  • Якщо пізно ввечері закукурікав півень, значить готуйтеся до різких змін погоди;
  • Якщо сорока шукає притулок серед будинків, то це обіцяло заметіль;
  • Хмари в небі в цей вечір обіцяли зміну погоди.

Читайте також, як швидко відновитися після свят.

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