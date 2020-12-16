Праздник 16 декабря: что обязательно нужно сделать на Иоанна Молчальника

16 декабря по народным приметам ежегодно отмечается день Иоанна Молчальника. Сегодня важно быть немногословным и тогда удача вам улыбнется. По легенде, он получил от Бога дар целителя и постоянно помогал больным людям.

Отмечается, что Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.

В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.

16 декабря - День Иоанна Молчальника (фото: volg.mk.ru)

Поэтому сегодня важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека и избавит его от невзгод.

Приметы этого дня:

Снегири 16 декабря чирикают под окном – ждите оттепели.

Наблюдаете падение "звезд" – ждите стужи.

Кошка умывается и вылизывает лапки – погода вскоре будет теплой и солнечной.

Кошка жмется к батарее – к морозу.

Что нельзя делать в этот день:

Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.

Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.

Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.

Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.

Не давайте никому этого дня обещание, ведь скорее всего, вы его не сможете выполнить.

Кстати, в древние времена люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и принесет большую удачу.

Охотники же в этот день выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

16 декабря именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия.

Как мы ранее сообщали, в Минздраве уточнили, что изменится для украинцев в январе.