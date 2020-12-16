Свято 16 грудня: що треба зробити на Івана Молчальника

16 грудня за народними прикметами щорічно відзначається день Івана Молчальника. Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді удача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.
Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання і вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн все своє спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.
В Єрусалимі Іван прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.
Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить його від негараздів.
До речі, в давні часи люди вірили, що мовчання в цей день не тільки позбавить від негараздів, але і принесе велику удачу.
Мисливці ж у цей день виходили в ліс, щоб визначити, скільки триватиме спокійний час — з того, як високо на гілках білка ховає грибні запаси.
16 грудня іменини у Сави, Миколи, Андрія, Івана, Георгія.
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