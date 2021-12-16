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Праздник 16 декабря: что строго запрещено сегодня делать, приметы

Автор: Styler

16 декабря 2021 года отмечается день Иоанна Молчальника.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Сегодня важно быть немногословным и тогда удача вам улыбнется. По легенде, святой получил от Бога дар целителя и постоянно помогал больным людям.

Отмечается, что Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.

В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.

Поэтому сегодня важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека и избавит его от невзгод.

Кстати, в древние времена люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и принесет большую удачу.

Охотники же в этот день выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Приметы этого дня:

  • Снегири 16 декабря чирикают под окном – ждите оттепели.
  • Наблюдаете падение "звезд" – ждите стужи.
  • Кошка умывается и вылизывает лапки – погода вскоре будет теплой и солнечной.
  • Кошка жмется к батарее – к морозу.

Что нельзя делать в этот день:

  • Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.
  • Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.
  • Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.
  • Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.
  • Не давайте никому этого дня обещание, ведь скорее всего, вы его не сможете выполнить.

16 декабря именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Читайте также, какими предметами нужно украсить елку для привлечения богатства и достатка в новом году.

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