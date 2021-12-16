Свято 16 грудня: що строго заборонено сьогодні робити, прикмети

Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді удача вам посміхнеться. За легендою, святий отримав від Бога дар цілителя і постійно допомагав хворим людям.

Відзначається, що Іоанн Мовчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе Письмо і вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн весь свій спадок роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.

В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив на самоті 9 років, харчуючись тільки травами.

Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить її від негараздів.

До речі, у стародавні часи люди вірили, що мовчання в цей день не тільки позбавить від негараздів, але і принесе велику удачу.

Мисливці ж в цей день виходили в ліс, щоб визначити, скільки триватиме спокійний час — по тому, як високо на гілках білка ховає грибні запаси.

Прикмети цього дня:

Снігурі 16 грудня цвірінькають під вікном - чекайте відлиги.

Спостерігаєте падіння "зірок" - чекайте холоднечі.

Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.

Кішка тисне до батареї - до морозу.

Що не можна робити в цей день:

Ні в якому разі не вникайте в конфлікти з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки триватимуть протягом року.

Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.

Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.

Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.

Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже швидше за все, ви його не зможете виконати.

16 грудня іменини у Сави, Миколи, Андрія, Івана, Георгія. Привітайте цих людей з днем ангела!