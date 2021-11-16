Праздник 16 ноября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

Анна была дочерью князя Киевского Всеволода Ярославича (1078–1093 годы) и греческой царевны. Девушка была помолвлена с сыном византийского императора Константином Дукой, но брак не состоялся, поскольку жениха насильно постригли в монахи. Поэтому Анна посвятила себя служению Господу.

В этот день наши предки пристально наблюдали за погодой, а девушки брались за рукоделие.

Главные традиции этого дня

В этот день по традиции девушки проводили вечера за рукоделием, а хозяйки готовили разнообразные блюда из замороженных ягод.

Считалось, что 16 ноября на землю спускается нечистая сила, чтобы посмотреть, как живут люди. Поэтому люди без крайней необходимости не оставляли свои дома и избегали людных мест.

В старину верили, что если на Анну нет снега, то следующий год будет неурожайным. В народе говорили: "Анна без снега - не жди хлеба". Но после этого дня очень вероятны снегопады.

Что строго запрещено делать на Анну Холодную

В этот день категорически нельзя трудиться беременным женщинам, сегодня они должны только отдыхать и наслаждаться. Например, вкусной едой, приятным времяпрепровождением.

Кроме того, сегодня противопоказаны стирка, уборка и ремонтные работы, иначе накличите беду в дом.

Главные народные приметы 16 ноября

Если сегодня случится мороз, то в целом зима будет теплая.

Если мыши активно роют норки - грядут крепкие морозы, а если снег лежит, но листья с деревьев еще не опали, то урожая хорошего по весне ждать не придется.

Если дрова сильно трещат в печи - к ненастью.

Именины 16 ноября празднуют Богдан, Федор, Павел, Федот, Сергей, Кузьма, Василий, Евдокия, Анна, Петр. Поздравьте этих людей с днем ангела!