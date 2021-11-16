Свято 16 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

16 листопада 2021 року православні християни вшановують пам'ять Ганни Холодної.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Ганна була дочкою князя Київського Всеволода Ярославича (1078-1093 роки) і грецької царівни. Дівчина була заручена з сином візантійського імператора Костянтином Дукою, але шлюб не відбувся, оскільки нареченого насильно постригли в ченці. Тому Ганна присвятила себе служінню Господу.
У цей день наші предки пильно спостерігали за погодою, а дівчата бралися за рукоділля.
У цей день за традицією дівчата проводили вечори за рукоділлям, а господині готували різноманітні страви із заморожених ягід.
Вважалося, що 16 листопада на землю спускається нечиста сила, щоб подивитися, як живуть люди. Тому люди без крайньої потреби не залишали свої будинки і уникали людних місць.
За старих часів вірили, що якщо на Ганну немає снігу, то наступний рік буде неврожайним. У народі говорили: "Ганна без снігу - не чекай хліба". Але після цього дня дуже ймовірні снігопади.
У цей день категорично не можна працювати вагітним жінкам, сьогодні вони повинні тільки відпочивати і насолоджуватися. Наприклад, смачною їжею, приємним проведенням часу.
Крім того, сьогодні протипоказані прання, прибирання та ремонтні роботи, інакше накличете біду в будинок.
Іменини 16 листопада святкують Богдан, Федір, Павло, Федот, Сергій, Кузьма, Василь, Євдокія, Анна, Петро. Привітайте цих людей з днем ангела!
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