UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Автор: Styler

16 сентября православная церковь чтит память Домны Никодимийской.

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Домна была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.

В народе дату 16 сентября называли день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.

Главные приметы этого дня

  • Гром гремит – к долгой и теплой осени.
  • Теплый день – к поздней весне.
  • Красный закат – к холодам или заморозкам.
  • Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.
  • Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.
  • Дождь после обеда – к затяжному ненастью.
  • Большие муравейники – к суровой зиме.
  • На елях шишек много – зима будет теплой.
  • Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.
  • Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи - на скотном дворе нужно старую обувь повесить.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя свататься, жениться и гулять свадьбы.
  • Нельзя ругаться матом и сквернословить.
  • В этот день нельзя много есть и переедать.

День ангела 16 сентября празднуют: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Как мы писали ранее, сентябрь 2021 года будет богат на важные церковные праздники. Читайте полный список.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине