RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Свято 16 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Автор: Styler

16 вересня православна Церква вшановує пам'ять Домни Никодимійської.

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Домна була язичницькою жрицею, але прийняла християнську віру. Коли за наказом правителя почалися гоніння на християн, Домна постраждала за свої переконання і з того часу стала шануватися як мучениця.

У народі дату 16 вересня називали день Домни. Було заведено наводити порядок в будинку, в сараї і в коморі. Вважалося, що це допоможе придбати благополуччя на осінь. У будинку прибирали весь непотріб. Речі перепирали і давати їм лад, а що непридатним стало, роздавали бідним або спалювали на городі.

Головні прикмети цього дня

  • Грім гримить - до довгої і теплої осені.
  • Теплий день - до пізньої весни.
  • Червоний захід - до холодів або заморозків.
  • Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко.
  • Туман в повний місяць або молодик – до ясної погоди.
  • Дощ після обіду - до затяжної негоди.
  • Великі мурашники - до суворої зими.
  • На ялинках шишок багато - зима буде теплою.
  • Мало ягід і грибів - наступний рік буде неврожайним.
  • Щоб захистити домашню худобу від псування - на обори потрібно старе взуття повісити.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна свататися, одружитися і гуляти весілля.
  • Не можна лаятися матом і лихословити.
  • У цей день не можна багато їсти й переїдати.

День ангела 16 вересня святкують: Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домініка, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій.

Як ми писали раніше, вересень 2021 року буде багатий на важливі церковние свята. Читайте повний список.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні