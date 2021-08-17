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Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Автор: Styler

17 августа православная церковь чтит память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Они жили в III веке.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

В народе отмечают день Авдотьи Малиновки. Также существуют и другие ее прозвища - Огуречница, Сеногнойка.

Евдокия родилась в Риме и ее воспитывали христиане. Когда персидский царь Сапор приказал схватить всех людей с христианской верой, то была схвачена и Евдокия. Ее посадили в заточение.

Но во время заточения она не сидела сложа руки, а поддерживала других узников, многие из которых благодаря ее проповедям смогли пережить страшные пытки. Когда царь об этом узнал, то приказал подвергнуть ее жестоким пыткам и казнить.

Люди считали, что, начиная с этого дня в лесу поспевает малина. Также женщины собирали огурцы, потому что позже они уже не растут. Кроме того, люди прятали сено из-за дождей.

Что нельзя делать 17 августа

  • Сегодня нельзя брать деньги в долг, потому что в доме не будет материального благополучия;
  • Если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас, тогда ничего не продавайте в этот день;
  • Не нужно начинать новые дела. Сегодня лучше уделить время старым нерешенным вопросам.

Главные приметы дня

  • Какая погода будет в этот день – таким будет и ноябрь;
  • Если сегодня пройдет дождь, то все неубранное сено сгниет;
  • Люди говорили, что на Евдокию кривые огурцы вырастают, поэтому урожай лучше собрать пораньше.

В этот день именины празднуют Андрей, Алексей, Дарья, Евдокия, Ирина. Поздравьте этих людей с днем ангела!

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