Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

У народі відзначають день Авдотьї Малинівки. Також існують і інші її прізвиська - Огуречниця, Сеногнойка.

Євдокія народилася в Римі і її виховували християни. Коли перський цар Сапор наказав схопити всіх людей з християнською вірою, то була схоплена і Євдокія. Її посадили в ув'язнення.

Але під час ув'язнення вона не сиділа склавши руки, а підтримувала інших в'язнів, багато з яких завдяки її проповідям змогли пережити страшні тортури. Коли цар про це дізнався, то наказав піддати її жорстоким тортурам і стратити.

Люди вважали, що, починаючи з цього дня в лісі встигає малина. Також жінки збирали огірки, бо пізніше вони вже не ростуть. Крім того, люди ховали сіно через дощі.

Що не можна робити 17 серпня

Сьогодні не можна брати гроші в борг, тому що в будинку не буде матеріального благополуччя;

Якщо не хочете, щоб удача відвернулася від вас, тоді нічого не продавайте в цей день;

Не потрібно починати нові справи. Сьогодні краще приділити час старим невирішеним питанням.

Головні прикмети дня

Яка погода буде в цей день - таким буде і листопад;

Якщо сьогодні пройде дощ, то все неприбране сіно згниє;

Люди говорили, що на Євдокію криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.

У цей день іменини святкують Андрій, Олексій, Дарина, Євдокія, Ірина. Привітайте цих людей з днем ангела!