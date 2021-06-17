UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 17 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Автор: Lite

17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского.

Ниже в нашем материале читайте что можно, а что нельзя делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.

На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.

К тому же в этот день принято сеять гречку – считается, что тогда она даст отменный урожай.

Главные приметы этого дня:

  • Если душно на восходе – будет плохая погода.

  • Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

  • Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

  • Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

  • Дождь 17 июня – примета того, что он будет идти еще несколько дней.

  • Посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ссориться.
  • Нельзя врать.
  • Нельзя пить алкоголь.

Как мы писали ранее, появился график работы "Новой почты" на Троицу и День Конституции.

Читайте LITE в Google News
Праздники