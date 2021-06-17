Свято 17 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

На Митрофана наші предки стежили за вечірньою зорею: Червона Зоря - до вітру; світла і жовта - до дощу. В цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблуні.

У цей день було заведено удобрювати землю, вважалося, що грунт принесе урожай.

До того ж в цей день заведено сіяти гречку – вважається, що тоді вона дасть відмінний урожай.

Головні прикмети цього дня:

Якщо душно на сході - буде погана погода.

Якщо веселка на сході – буде хороша погода, на заході – до негоди.

Якщо яскраво пахне квітами - буде дощ.

Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби виповзли – до опадів.

Дощ 17 червня – прикмета того, що він буде йти ще кілька днів.

Посіяна 17 червня гречка повинна дати хороший урожай.

Що не можна робити в цей день: