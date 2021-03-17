Праздник 17 марта: что нужно обязательно сделать, главные запреты и именинники

17 марта 2020 года почитаются преподобные Герасим Вологодский и Герасим Иорданский.
Какие в этот день существуют обычаи и приметы, а также у кого именины - читайте в нашем материале.
Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.
Обычно наши предки в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем. 17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.
Один раз в году на Руси люди сталкивались со злыми духами-кикиморами. В домах проводились ритуалы избавления от назойливой жены домового.
Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.
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