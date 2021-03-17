Свято 17 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники

17 березня 2020 року шануються преподобні Герасим Вологодський і Герасим Йорданський.
Які в цей день існують звичаї і прикмети, а також у кого іменини - читайте в нашому матеріалі.
Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни.
Зазвичай наші предки в день Герасима-грачівника в кожному будинку пекли хліб у вигляді птаха, щоб задобрити граків і закликати хорошу погоду разом з рясним урожаєм. 17 березня весна боролася з холодами й проганяла всю нечисту силу.
Один раз в році на Русі люди стикалися зі злими духами-кикиморами. В хатах проводилися ритуали позбавлення від настирливої дружини домовика.
Сьогодні іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Данило, Павло, Яків.
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