Свято 17 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники

Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни.

Зазвичай наші предки в день Герасима-грачівника в кожному будинку пекли хліб у вигляді птаха, щоб задобрити граків і закликати хорошу погоду разом з рясним урожаєм. 17 березня весна боролася з холодами й проганяла всю нечисту силу.

Один раз в році на Русі люди стикалися зі злими духами-кикиморами. В хатах проводилися ритуали позбавлення від настирливої дружини домовика.

Головні прикмети цього дня:

Якщо граки прилетіли, то через місяць зійде сніг.

Граки грають – на хорошу погоду.

Граки в'ються зграями над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

Граки кричать – до дощу.

Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

Якщо граки прилетіли взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде гарна і тепла погода.

Сни, які сняться в цей день збудуться через 12 днів.

Що не можна робити в цей день:

У цей день можна йти на будь-які операції і відвідувати стоматолога.

Не робіть великих покупок - вони будуть марними.

Сьогодні іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Данило, Павло, Яків.