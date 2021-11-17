Праздник 17 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

В этот день, 17 ноября в православной церкви почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
В народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой надобности и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом.
Христиане 17 ноября почитают память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.
В этот день именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи, Евгения, Еремы, Порфирия, Симона, Степана. Поздравьте этих людей с днем ангела.
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