RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

Автор: Styler

У цей день, 17 листопада в православній церкві вшановується пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. За повір'ям, саме 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в будинок.

Християни 17 листопада вшановують пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, своєю чергою, був послідовником апостола Павла. Нікандр і Єрмей прославилися тим, що активно займалися проповідуванням і поширенням християнського вчення, багатьох язичників їм вдалося звернути в свою віру. Однак правителі дізналися про діяльність Єрмея і Нікандра, після чого заарештували їх і зажадали відректися від своєї віри на користь язичництва. На це проповідники відповіли відмовою, за що були піддані численним мукам.

Головні прикмети цього дня

  • Мишей більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима.
  • У молодика сніг випав - скоро він розтане.
  • Якщо в молодика встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця.
  • Білі кола навколо Сонця - за прикметами, чекай снігову бурю.
  • Потрібно накреслити хрести над дверима і вікнами за допомогою крейди – так нечиста сила в будинок не проникне.
  • Для захисту від злих сил можна насипати на підвіконня трохи горобини.
  • Щоб захиститися від духів, можна використовувати зміїний виповзок (шкірку змії, яка скидається в процесі линьки), підкову.

Що не можна робити в цей день

  • Намагайтеся цей день провести вдома, не виходьте на вулицю без причини.
  • Не займайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
  • Не починайте ніяких нових справ.
  • Не залишайте відкритими вікна, кватирку і двері.
  • Не запрошуйте в гості в цей день навіть найближчих родичів.
  • Нікому не позичайте в цей день гроші.
  • У цей день не укладайте угоди і не знайомтеся з новими людьми - все це не принесе користі.
  • Ні в якому разі не можна одружуватися - шлюб буде нещасливим.

У цей день іменини у Никандра, Івана, Степана, Олександра, Миколи, Іллі, Євгена, Єреми, Порфирія, Симона, Степана. Привітайте цих людей з днем ангела.

Раніше ми писали, Як правильно відзначати день народження і що категорично робити не можна.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні