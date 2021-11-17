Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

У цей день, 17 листопада в православній церкві вшановується пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. За повір'ям, саме 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в будинок.
Християни 17 листопада вшановують пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, своєю чергою, був послідовником апостола Павла. Нікандр і Єрмей прославилися тим, що активно займалися проповідуванням і поширенням християнського вчення, багатьох язичників їм вдалося звернути в свою віру. Однак правителі дізналися про діяльність Єрмея і Нікандра, після чого заарештували їх і зажадали відректися від своєї віри на користь язичництва. На це проповідники відповіли відмовою, за що були піддані численним мукам.
У цей день іменини у Никандра, Івана, Степана, Олександра, Миколи, Іллі, Євгена, Єреми, Порфирія, Симона, Степана. Привітайте цих людей з днем ангела.
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