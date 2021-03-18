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Праздник 18 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого день ангела

Автор: Lite

Православные христиане 18 марта чтут память мученика Адриана Пошехонского, Ярославского, мученика Конона Исаврийского.

Все обычаи и приметы этого дня, а также у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Также 18 марта церковь вспоминает обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного.

В переводе с греческого Конон означает "трудящийся". Не случайно одного из мучеников, носящих это имя, прозвали Градарем. Жил он в III веке в городе Мандоне, занимался огородничеством. Был примерным христианином, невзыскательным и простым. В период гонений при императоре Декии пострадал за веру во Христа. Переводчики или составители жития святого называли его "огородником", "оградителем".

С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на огород" – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.

В этот праздник совершается охранный обряд-заговор от трех бед: мошек, червей и засухи. Для этого нужно выкопать на своем участке три небольших ямки (по одной на бедствие), а потом обратно закопать. При этом обязательно вслух произнести, для чего предназначена каждая лунка.

Приметы этого дня:

  • Если в этот день ясная погода – летом града не будет.
  • Трясогузки прилетели – весна будет теплой.
  • Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать полевые работы.
  • Мыши завелись в доме и на полях – будет неурожай.
  • Грачи гнездятся – через 21 день можно сеят пшеницу.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день лучше не делать покупки - они будут неудачными.

Именинники этого дня: Адриан, Давид, Георгий, Иван, Марк, Константин, Кирилл, Федор, Николай, а также Ираида.

Ранее появился календарь выходных, рабочих и праздничных дней на апрель 2021, и месяц будет уникальным.

Также мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома.

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