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Свято 18 березня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого день ангела

Автор: Lite

Православні християни 18 березня вшановують пам'ять мученика Адріана Пошехонського, Ярославського, мученика Конона Ісаврійского.

Всі звичаї і прикмети цього дня, а також у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Також 18 березня церква згадує набуття мощей благовірного князя Федора Ростиславича Чорного.

У перекладі з грецької Конон означає "трудящі". Не випадково одного з мучеників, що має це ім'я, прозвали Градарем. Жив він у III столітті в місті Мандоні, займався городництвом. Був зразковим християнином, невибагливим і простим. В період гонінь при імператорі Декії постраждав за віру в Христа. Перекладачі або автори житія святого називали його "огородником", "оградителем".

З цього дня селяни починають копати город і поратися по господарству. У народі 18 березня говорили: "Конон кличе на город" – пора було приступати до перекопування грядок. Потрібно було хоча б вийти на город та трохи копнути грядку, навіть якщо ще лежить сніг. Цим люди виявляють повагу покровителю городників.

В цей свято відбувається охоронний обряд-змова від трьох бід: мошок, черв'яків і посухи. Для цього потрібно викопати на своїй ділянці три невеликі ямки (по одній на лихо), а потім закопати назад. При цьому обов'язково вголос вимовити, для чого призначена кожна лунка.

Прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день ясна погода – граду влітку не буде.
  • Плиски прилетіли – весна буде теплою.
  • Якщо в лісі з'явилися перші проліски – можна розпочинати польові роботи.
  • Миші завелися в будинку і на полях – буде неврожай.
  • Граки гніздяться – через 21 день можна сіяти пшеницю.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цей день краще не робити покупки - вони будуть невдалими.

Іменинники цього дня: Адріан, Давид, Георгій, Іван, Марко, Костянтин, Кирило, Федір, Микола, а також Іраїда.

Раніше з'явився календар вихідних, робочих та святкових днів на квітень 2021, і місяць буде унікальним.

Також ми писали, які речі ні в якому разі не можна викидати з будинку.

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