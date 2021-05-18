Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Это древнеславянский праздник. На Арину у восточных славян происходила высадка рассады на грядках.

У восточных славян считалось, что с этого дня пора высаживать на огородные грядки капустную рассаду. Ещё накануне вечером "на Палагею", опытные огородницы выносили на огороды надтреснутый горшок, клали в него выдернутую поблизости с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую средину средней гряды. Это делалось для ограждения огорода от нападений вражьей, "завидущей", силы, чтобы "ела она — проклятая — одну крапиву жгучую, чтобы не прикасалась ни к чему взращенному трудом праведным".

Также клали на грядку с капустной рассадой большой камень и накрывали его белым платком. Считалось, что это способствует тому, чтобы капуста была белой, как платок, и большой, и крепкой как камень. В капустные грядки втыкали старый веник, чтобы защитить их от сглаза, от червей. Запрещалось сажать капусту женщинам во время менструации — капуста не уродится.

Именины в этот день празднует Арина.

Главные приметы этого дня

Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь.

Непогода в этот день – будет урожай хлеба.

Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.

Большие облака движутся с Юга на Север – будет дождь в ближайшее время.

Что можно делать сегодня

Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя никому ничего давать, так как в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

Сегодня не рекомендуется стричь волосы. День является не слишком удачным для стрижки. Отсрочьте поход к парикмахеру на другой день.