Свято 18 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

18 травня відзначається день Аріни Розсадниці або капусниці.
Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.
Це давньослов'янське свято. На Аріну у східних слов'ян відбувалася висадка розсади на грядках.
У східних слов'ян вважалося, що з цього дня пора висаджувати на городні грядки капустяну розсаду. Ще напередодні ввечері" на Пелагею", досвідчені городниці виносили на городи надтріснутий горщик, клали в нього висмикнуту поблизу з коренем кропиву і ставили горщик догори дном на саму середину середньої гряди. Це робилося для огорожі городу від нападів ворожої, "заздрісної", сили, щоб "їла вона — проклята — одну кропиву пекучу, щоб не торкалася ні до чого вирощеному працею праведним".
Також клали на грядку з капустяною розсадою великий камінь і накривали його білою хусткою. Вважалося, що це сприяє тому, щоб капуста була білою, як хустка, і велика, і міцна як камінь. У капустяні грядки встромляли старий віник, щоб захистити їх від пристріту, від черв'яків. Заборонялося садити капусту жінкам під час менструації — капуста не вродить.
Іменини в цей день святкує Аріна.
Рекомендується в цей день завершити всі заплановані раніше справи.
У цей день не можна нікому нічого давати, через те, що в будинок може прийти бідність. Кажуть, що якщо в цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.
Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не дуже вдалим для стрижки. Відстрочте похід до перукаря на інший день.
Як ми раніше писали, з'явився важливий календар дат на Червень.