Праздник 18 ноября: что важно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

18 ноября православные почитают память мучеников и подвижников Галактиона и Епистимии, которые жили в III веке в городе Емесе Финикийском (территория современного Ливана) и приняли истязания и казнь за веру в Иисуса Христа.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Верующие обращаются в молитвах к преподобномученикам для помощи в борьбе с соблазнами блуда.
Как гласят библейские предания, родители Галактиона Клитофон и Левкиппия раньше были язычниками, но обратились в христианство после встречи со старцем Онуфрием. Так, матери Галактиона во сне явился Спаситель и обещал освободить ее от бесплодия, а сын должен был стать великим поборником Веры. Юноша получил блестящее образование и в 24-летнем возрасте обручился с языческой девушкой Епистимия, которая вскоре приняла святое Крещение.
Также 18 ноября православные чтят память святого архиепископа Ионы, который занимался обустройством и организацией приютов для сирот и обездоленных. Также он считался большим чудотворцем, и даже после смерти в XV веке мощи сохранили удивительную силу - к ним приходили за исцелением и избавлением от неудач.
В народе считалось, что в день Ионы можно привлечь свою вторую половинку ближе к сердцу. 18 ноября девушки раскидывали монетки во дворе, чтобы пришел жених, а также просили святого о скорой встрече с достойным парнем и богатой свадьбе.
Работа по дому и уборка сулили удачу, а поход в баню - здоровье на весь год.
На Иону верили, что принятие важных решений в этот день не принесет желаемого результата.
Также день считали неудачным для покупок, договоров и займа - трата денег 18 ноября не сулила добра и могла обернуться значительными потерями.
Запрещалось поднимать с земли чужой веник - такую находку обходили десятой дорогой, так как на нем могла быть порча.
Именины празднуют: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.
Напомним, что стали известны подробности о главной елке страны в Киеве.