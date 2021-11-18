Свято 18 листопада: що важливо зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Віруючі звертаються в молитвах до преподобномучеників для допомоги в боротьбі зі спокусами блуду.

Як свідчать біблійні перекази, батьки Галактіона Клітофон і Левкіппія раніше були язичниками, але звернулися в християнство після зустрічі зі старцем Онуфрієм. Так, матері Галактіона уві сні з'явився Спаситель і обіцяв звільнити її від безпліддя, а син повинен був стати великим поборником віри. Юнак отримав блискучу освіту і в 24-річному віці заручився з язичницькою дівчиною Епістимією, яка незабаром прийняла святе Хрещення.

Також 18 листопада православні вшановують пам'ять святого архієпископа Іони, який займався облаштуванням та організацією притулків для сиріт та знедолених. Також він вважався великим чудотворцем, і навіть після смерті в XV столітті мощі зберегли дивовижну силу - до них приходили за зціленням і позбавленням від невдач.

Головні прикмети в день святого іони:

Якщо в цей день почався снігопад, то замети протримаються всю зиму;

Якщо 18 листопада вранці йде дощ, то вже до вечора замете снігом;

У темний час місяць в небі в серпанку обіцяла затяжну негоду;

Якщо 18 листопада небо ясне і дме північний вітер, то скоро помітно похолодає;

У день іони покупка речі або товару - немов гроші на вітер викинути.

Що можна і не можна робити в цей день:

У народі вважалося, що в день іони можна залучити свою другу половинку ближче до серця. 18 листопада дівчата розкидали монетки у дворі, щоб прийшов наречений, а також просили святого про швидку зустріч з гідним хлопцем і багатого весілля.

Робота по дому і прибирання обіцяли удачу, а похід в лазню - здоров'я на весь рік.

На Іону вірили, що прийняття важливих рішень в цей день не принесе бажаного результату.

Також день вважали невдалим для покупок, договорів і позики - трата грошей 18 листопада не обіцяла добра і могла обернутися значними втратами.

Заборонялося підіймати з землі чужий віник - таку знахідку обходили десятою дорогою, через те, що на ньому могло бути псування.

Іменини святкують: Гавриїл, Галактіон, Григорій, Іона, Памфіл, Тимофій, Тихон.