Праздник 18 октября: самый строгий запрет и традиции этого дня

Украинцам рассказали, что строго запрещено делать в праздник 18 октября
18 октября 2020 в православном календаре почитается память святой мученицы Харитины Амисийской. В народе этот день носит название Харитины, День Харитины, Вековечная ткачиха. Как и любой другой церковный праздник, это воскресенье имеет свои традиции, приметы, обряды и запреты.
В народе 18 октября было принято заниматься прядением. Девушки собирались на вечерние посиделки и пряли. А вот уклонятся от этой работы считалось плохой приметой. Об этом пишут podrobnosti.ua.
"Харитина - вечная ткачиха", "Харитины первые холстины", - говорили раньше об этом дне. Обязательным обрядом на Харитины было выткать первый холст. Ведь святая является покровительницей всех прях и ткачих.
Нить, вытканную 18 октября, называли "животворной". Ее повязывали на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза. Еще 18 октября катали шерсть на валенки.
Девочке, которая появлялась в этот день суждено было стать ткачихой-искусницей.
Девушка занимается пряжей в День Харитины
К этому дню следует завершить все незаконченные дела, если есть такая возможность.
Людям и банкам нужно отдать долги, даже самые малые.
Освободитесь от лишнего морального и материального груза. Составьте планы на будущее, помечтайте, задумайтесь о целях.
Ранее мы писали, что в Украине появится два новых профессиональных праздника.