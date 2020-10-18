RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 18 жовтня: найсуворіша заборона й традиції цього дня

Автор: Світлана Мащенко

Українцям розповіли, що суворо заборонено робити у свято 18 жовтня

18 жовтня 2020 в православному календарі вшановується пам'ять святої мучениці Харитини Амісійської. У народі цей день носить назву Харитини, День Харитини, Віковічна ткаля. Як і будь-яке інше церковний свято, ця неділя має свої традиції, прикмети, обряди і заборони.

У народі 18 жовтня було заведено займатися прядінням. Дівчата збиралися на вечорниці і пряли. А ось ухилятися від цієї роботи вважалося поганою прикметою. Про це пишуть podrobnosti.ua.

Традиції на Вічну ткалю

"Харитина - вічна ткаля", "Харитини перші полотна", - говорили раніше про цей день. Обов'язковим обрядом на Харитини було виткати перше полотно. Адже свята є покровителькою всіх прях і ткаль.

Нитку, виткану 18 жовтня, називали "життєдайною". Її пов'язували на ліве зап'ястя, щоб захиститися від пристріту. Ще 18 жовтня катали вовну на валянки.

Дівчинці, яка з'являлася в цей день судилося стати ткалею-майстринею.

Дівчина займається пряжею в День Харитини

Популярні новини

Народні прикмети на 18 жовтня

  • Немає вітру на Харитини - незабаром ударять морози.
  • Птахи дружно відлітають на південь - зима буде холодною.
  • Якщо після сходу сонця туман зник, день буде сонячним.
  • Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде пізньою.
  • У небі кружляють галки і ворони, а хмари пливуть проти вітру - випаде сніг.
  • Дим від багаття стелиться по землі - до дощу.

Що можна і потрібно зробити на Харитини

До цього дня потрібно завершити всі незакінчені справи, якщо є така можливість.

Людям і банкам потрібно віддати борги, навіть самі малі.

Звільніться від зайвого морального та матеріального вантажу. Складіть плани на майбутнє, помрійте, задумайтеся про цілі.

Що заборонено робити 18 жовтня

  • В цей день не можна свататися або одружуватися.
  • Якщо вирушаєте на важливу зустріч, не можна вдягати нічого нового з одягу та аксесуарів.
  • Якщо стосунки у вашій парі зіпсувалися, вам потрібно купити срібні кільця і надіти їх один одному на середн.ій палець на лівій руці.
  • Не можна переїжджати на нове місце
  • Також 18 жовтня не можна заздрити.

Раніше ми писали, що в Україні з'явиться два нових професійних свята.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники