Свято 18 жовтня: найсуворіша заборона й традиції цього дня

Українцям розповіли, що суворо заборонено робити у свято 18 жовтня
18 жовтня 2020 в православному календарі вшановується пам'ять святої мучениці Харитини Амісійської. У народі цей день носить назву Харитини, День Харитини, Віковічна ткаля. Як і будь-яке інше церковний свято, ця неділя має свої традиції, прикмети, обряди і заборони.
У народі 18 жовтня було заведено займатися прядінням. Дівчата збиралися на вечорниці і пряли. А ось ухилятися від цієї роботи вважалося поганою прикметою. Про це пишуть podrobnosti.ua.
"Харитина - вічна ткаля", "Харитини перші полотна", - говорили раніше про цей день. Обов'язковим обрядом на Харитини було виткати перше полотно. Адже свята є покровителькою всіх прях і ткаль.
Нитку, виткану 18 жовтня, називали "життєдайною". Її пов'язували на ліве зап'ястя, щоб захиститися від пристріту. Ще 18 жовтня катали вовну на валянки.
Дівчинці, яка з'являлася в цей день судилося стати ткалею-майстринею.
Дівчина займається пряжею в День Харитини
До цього дня потрібно завершити всі незакінчені справи, якщо є така можливість.
Людям і банкам потрібно віддати борги, навіть самі малі.
Звільніться від зайвого морального та матеріального вантажу. Складіть плани на майбутнє, помрійте, задумайтеся про цілі.
Раніше ми писали, що в Україні з'явиться два нових професійних свята.