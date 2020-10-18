Свято 18 жовтня: найсуворіша заборона й традиції цього дня

18 жовтня 2020 в православному календарі вшановується пам'ять святої мучениці Харитини Амісійської. У народі цей день носить назву Харитини, День Харитини, Віковічна ткаля. Як і будь-яке інше церковний свято, ця неділя має свої традиції, прикмети, обряди і заборони.

У народі 18 жовтня було заведено займатися прядінням. Дівчата збиралися на вечорниці і пряли. А ось ухилятися від цієї роботи вважалося поганою прикметою. Про це пишуть podrobnosti.ua.

Традиції на Вічну ткалю

"Харитина - вічна ткаля", "Харитини перші полотна", - говорили раніше про цей день. Обов'язковим обрядом на Харитини було виткати перше полотно. Адже свята є покровителькою всіх прях і ткаль.

Нитку, виткану 18 жовтня, називали "життєдайною". Її пов'язували на ліве зап'ястя, щоб захиститися від пристріту. Ще 18 жовтня катали вовну на валянки.

Дівчинці, яка з'являлася в цей день судилося стати ткалею-майстринею.

Дівчина займається пряжею в День Харитини

Народні прикмети на 18 жовтня

Немає вітру на Харитини - незабаром ударять морози.

Птахи дружно відлітають на південь - зима буде холодною.

Якщо після сходу сонця туман зник, день буде сонячним.

Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде пізньою.

У небі кружляють галки і ворони, а хмари пливуть проти вітру - випаде сніг.

Дим від багаття стелиться по землі - до дощу.

Що можна і потрібно зробити на Харитини

До цього дня потрібно завершити всі незакінчені справи, якщо є така можливість.

Людям і банкам потрібно віддати борги, навіть самі малі.

Звільніться від зайвого морального та матеріального вантажу. Складіть плани на майбутнє, помрійте, задумайтеся про цілі.

Що заборонено робити 18 жовтня

В цей день не можна свататися або одружуватися.

Якщо вирушаєте на важливу зустріч, не можна вдягати нічого нового з одягу та аксесуарів.

Якщо стосунки у вашій парі зіпсувалися, вам потрібно купити срібні кільця і надіти їх один одному на середн.ій палець на лівій руці.

Не можна переїжджати на нове місце

Також 18 жовтня не можна заздрити.

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