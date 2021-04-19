Праздник 19 апреля: какой сегодня день, что нельзя делать и самые строгие приметы

18 апреля православные почитают память святого Серапиона.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
В народных приметах вспоминали два имени: Евстихия и Еремея, которые и использовали в поверьях. Тихий день сулил большой урожай яровых и гороха, ветреный к раннему посеву без урожая.
Сны, приснившиеся именинникам, обещают сбыться обязательно, другим же в течении восьми дней.
Гадания сегодня сбываются не ранее, чем через 6 лет, поэтому иногда этот ритуал надо перенести, к примеру, на завтра.
Именины 19 апреля отмечают Евтихий, Еремей, Мефодий, Платонида.
Как мы писали ранее, Ляшко рассказал украинцам перед праздниками, стоит ли планировать отдых заграницей.