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Праздник 19 апреля: какой сегодня день, что нельзя делать и самые строгие приметы

Автор: Lite

18 апреля православные почитают память святого Серапиона.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

В народных приметах вспоминали два имени: Евстихия и Еремея, которые и использовали в поверьях. Тихий день сулил большой урожай яровых и гороха, ветреный к раннему посеву без урожая.

Сны, приснившиеся именинникам, обещают сбыться обязательно, другим же в течении восьми дней.

Гадания сегодня сбываются не ранее, чем через 6 лет, поэтому иногда этот ритуал надо перенести, к примеру, на завтра.

Главные приметы этого дня

  • Днем тихо, безветренно — к раннему сбору зерновых.
  • Начало сокодвижения у деревьев — к приходу хорошей погоды.
  • Если утро окутано туманом, значит установится сухая погода до самого конца апреля.
  • Безветренно – жди обильного урожая яровых и озимых.
  • По вороньим гнездам можно определить, будет ли сильное половодье. Если гнезда свиты высоко, то готовься к сильным разливам.
  • Если курицы рано сошли с насеста, лето плохое будет. Долго сидят — к хорошей летней погоде.
  • Утки низко у воды свили гнезда — к сухому лету, чем дальше от воды — тем хуже погода будет.
  • Утки вернулись с зимовки упитанными — к холодной и затяжной весне.

Что нельзя делать в этот день

  • стирать, шить, убирать;
  • нельзя работать в огороде;
  • нельзя ссориться и выяснять отношения;
  • нельзя выбрасывать мусор после захода солнца.

Именины 19 апреля отмечают Евтихий, Еремей, Мефодий, Платонида.

Как мы писали ранее, Ляшко рассказал украинцам перед праздниками, стоит ли планировать отдых заграницей.

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