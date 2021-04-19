Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети

У народних прикметах згадували два імені: Євстихия та Веремія, які і використали в повір'ях. Тихий день обіцяв великий урожай ярих і гороху, вітряний до раннього посіву без врожаю.

Сни, які наснилися іменинникам, обіцяють обов'язково збутися, іншим же протягом восьми днів.

Ворожіння сьогодні збуваються не раніше, ніж через 6 років, тому іноді цей ритуал треба перенести, наприклад, на завтра.

Головні прикмети цього дня

Вдень тихо, безвітряно — до раннього збору зернових.

Початок сокоруху у дерев — до приходу хорошої погоди.

Якщо ранок оповите туманом, значить встановиться суха погода до самого кінця квітня.

Безвітряно – чекай рясного врожаю ярих та озимих.

За ворониним гніздом можна визначити, чи буде сильне повінь. Якщо гнізда свити високо, то готуйся до сильних розливів.

Якщо курки рано зійшли з сідала, літо буде погане. Довго сидять — до хорошої літньої погоди.

Качки низько біля води звили гнізда — до сухого літа, чим далі від води — тим гірше погода буде.

Качки повернулися з зимівлі вгодованими — до холодної затяжної весни.

Що не можна робити в цей день

прати, шити, прибирати;

не можна працювати на городі;

не можна сваритися і з'ясовувати відносини;

не можна викидати сміття після заходу сонця.

Іменини 19 квітня відзначають Євтихій, Веремій, Мефодій, Платоніда.