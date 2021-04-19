Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети

18 квітня православні вшановують пам'ять святого Серапіона.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народних прикметах згадували два імені: Євстихия та Веремія, які і використали в повір'ях. Тихий день обіцяв великий урожай ярих і гороху, вітряний до раннього посіву без врожаю.
Сни, які наснилися іменинникам, обіцяють обов'язково збутися, іншим же протягом восьми днів.
Ворожіння сьогодні збуваються не раніше, ніж через 6 років, тому іноді цей ритуал треба перенести, наприклад, на завтра.
Іменини 19 квітня відзначають Євтихій, Веремій, Мефодій, Платоніда.
Як ми писали раніше, Ляшко розповів українцям перед святами, чи варто планувати відпочинок закордоном.