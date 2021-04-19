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Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети

Автор: Lite

18 квітня православні вшановують пам'ять святого Серапіона.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народних прикметах згадували два імені: Євстихия та Веремія, які і використали в повір'ях. Тихий день обіцяв великий урожай ярих і гороху, вітряний до раннього посіву без врожаю.

Сни, які наснилися іменинникам, обіцяють обов'язково збутися, іншим же протягом восьми днів.

Ворожіння сьогодні збуваються не раніше, ніж через 6 років, тому іноді цей ритуал треба перенести, наприклад, на завтра.

Головні прикмети цього дня

  • Вдень тихо, безвітряно — до раннього збору зернових.
  • Початок сокоруху у дерев — до приходу хорошої погоди.
  • Якщо ранок оповите туманом, значить встановиться суха погода до самого кінця квітня.
  • Безвітряно – чекай рясного врожаю ярих та озимих.
  • За ворониним гніздом можна визначити, чи буде сильне повінь. Якщо гнізда свити високо, то готуйся до сильних розливів.
  • Якщо курки рано зійшли з сідала, літо буде погане. Довго сидять — до хорошої літньої погоди.
  • Качки низько біля води звили гнізда — до сухого літа, чим далі від води — тим гірше погода буде.
  • Качки повернулися з зимівлі вгодованими — до холодної затяжної весни.

Що не можна робити в цей день

  • прати, шити, прибирати;
  • не можна працювати на городі;
  • не можна сваритися і з'ясовувати відносини;
  • не можна викидати сміття після заходу сонця.

Іменини 19 квітня відзначають Євтихій, Веремій, Мефодій, Платоніда.

Як ми писали раніше, Ляшко розповів українцям перед святами, чи варто планувати відпочинок закордоном.

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