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Праздник 19 февраля: самые строгие запреты и приметы в день Вуколы

Автор: Lite

9 февраля по православной традиции почитают память преподобного Вукола Смирнского.

Что нужно обязательно сделать в этот день, все запреты и приметы 19 февраля - читайте в нашем материале.

Его называют первым епископом, который служил в Малой Азии, где он проповедовал христианство.

Что нужно сделать 19 февраля

В старину этот праздник называли Вукол-телятник. Многие приметы и обряды этого дня связывали с плодородием, а именно с благополучным отелом коровы, которая раньше была главной кормилицей семьи. Отсюда происходит еще один обряд - в этот день можно было заговорить мужчину от мужского бессилия.

Считалось также, что если одинокий человек в этот день помолится, он вскоре может обрести свою вторую половинку.

На Вукола рекомендуется делать генеральную уборку в доме и во дворе. Следует вынести и мусор, вымыть пол и окна, починить то, что откладывали уже давно.

Строгие запреты этого дня

В этот день нельзя ссориться, а если вы живете не в ладу с соседями, 19 февраля - отличный день для примирения.

Рекомендуется также в этот день носить на себе оберег, так как в этот день очень легко получить сглаз.

Народные приметы на 19 февраля на Вукола Смирнского

  • Если 19 февраля холодно - март будет теплым.
  • Ударят морозы - обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
  • Чем холоднее на Вуколу, тем теплее будет первый месяц весны.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.

Как мы ранее писали, Пасха в 2021 будет поздней. Так говорят, когда великий праздник выпадает на майские дни.

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