Свято 19 лютого: найсуворіші заборони і прикмети в день Вуколи

9 лютого за православною традицією вшановують пам'ять преподобного Вукола Смирнського.
Що потрібно обов'язково зробити в цей день, всі заборони і прикмети 19 лютого - читайте в нашому матеріалі.
Його називають першим єпископом, який служив в Малій Азії, де він проповідував християнство.
У давнину це свято називали Вакула-телятник. Багато прикмети та обряди цього дня пов'язували з родючістю, а саме з благополучним отеленням корови, яка раніше була головною годувальницею сім'ї. Звідси походить ще один обряд - у цей день можна було заговорити чоловіка від чоловічого безсилля.
Вважалося також, що якщо самотня людина в цей день помолиться, він незабаром може знайти свою другу половинку.
На Вакулу рекомендується робити генеральне прибирання в будинку і у дворі. Слід винести сміття, вимити підлогу та вікна, полагодити те, що відкладали вже давно.
Суворі заборони цього дня
В цей день не можна сваритися, а якщо ви живете не в злагоді з сусідами, 19 лютого - відмінний день для примирення.
Рекомендується також в цей день носити на собі оберіг, бо у цей день дуже легко отримати вроки.
Сьогодні Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.
Як ми раніше писали, Великдень у 2021 буде пізнім. Так кажуть, коли велике свято випадає на травневі дні.