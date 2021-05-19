Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

19 мая наши предки всегда отмечали праздник Иова Горошника.
В материале ниже мы расскажем обо всех приметах и запретах этого дня.
В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.
Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник". Люди говорили так: "Приходи работать на белые горохи". На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.
Главная примета дня: если на Горошника ясный день и обильная роса, будет хороший урожай огурцов.
Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела.
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