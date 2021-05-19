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Свято 19 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

19 травня наші предки завжди відзначали свято Іова Горошника.

У матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цього дня.

У цей день спостерігалися рясні роси, які вважалися дуже корисними для городніх рослин.

Незважаючи на те, що наші предки починали сіяти горох ще на початку травня, чомусь саме цей святий в народному календарі отримав прізвисько "Горошник". Люди говорили так:"приходь працювати на білі горохи". На Іова Горошника всі намагалися ходити босоніж по росі.

Головна прикмета дня: якщо на Горошника ясний день і рясна роса, буде хороший урожай огірків.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Василь. Не забудьте привітати їх з днем ангела.

Прикмети цього дня:

  • Якщо на Іова багато роси - буде хороший урожай огірків.
  • Ніч тепла на Іова – прикмета до того, що огірків буде багато, а якщо вона буде холодною – чекайте неврожаю.
  • Велика роса і ясна погода 19 травня – чекайте урожай огірків.
  • Якщо вранці немає роси - чекайте зміни погоди.
  • Туман на світанку-дощу не буде в цей день

Що категорично не можна робити сьогодні:

  • У цей день суворо забороняється сваритися в родині - буде нещастя.
  • Не починайте нові справи і поїздки - буде невдача.

Читайте також, коли в Україні у 2021 році відзначаємо день вишиванки.

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