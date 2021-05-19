Свято 19 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

19 травня наші предки завжди відзначали свято Іова Горошника.
У матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цього дня.
У цей день спостерігалися рясні роси, які вважалися дуже корисними для городніх рослин.
Незважаючи на те, що наші предки починали сіяти горох ще на початку травня, чомусь саме цей святий в народному календарі отримав прізвисько "Горошник". Люди говорили так:"приходь працювати на білі горохи". На Іова Горошника всі намагалися ходити босоніж по росі.
Головна прикмета дня: якщо на Горошника ясний день і рясна роса, буде хороший урожай огірків.
Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Василь. Не забудьте привітати їх з днем ангела.
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