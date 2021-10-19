Праздник 19 октября: что строго запрещено делать в день апостола Фомы

19 октября 2021 года православные христиане почитают память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Спасителя.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Святой считается патроном христианства в Индии, где активно проповедовал и погиб мученической смертью от рук язычников.
В народном календаре праздничная дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник, так как была приурочена окончанию работ в огородах и на поле, хозяйственным делам, проверке и наполнению амбаров на зиму, а также обильному пиршеству после трудов.
Как гласят церковные предания, Фома жил в галилейском городе Пенеады и был рыбаком или плотником (версии разнятся). Он стал учеником Иисуса Христа и сопровождал Учителя повсюду, однако после распятия и воскрешения Сына Божьего не поверил рассказу других апостолов о чудесном первом явлении и заявил, что должен лично увидеть Христа и прикоснуться к ранам. После этого Иисус снова явился ученикам, и тогда Фома воскликнул "Господь мой и Бог мой!"
Так и появился знаменитый фразеологизм "Фома неверующий".
На украинских землях издавна верили, что в день Фомы, если не нарушать некоторые запреты и придерживаться правил, можно привлечь удачу и богатство, а также излечиться от болезней.
Раньше считали, что на Фому Хлебника можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.
По центру богато накрытого стола в каждом доме ставили свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет
В этот день именины празднуют: Иван, Макар, Никанор, Фома. Поздравьте этих людей с днем ангела!
Как мы ранее писали, сколько будем отдыхать в ноябре 2021 года.