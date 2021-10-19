Праздник 19 октября: что строго запрещено делать в день апостола Фомы

Святой считается патроном христианства в Индии, где активно проповедовал и погиб мученической смертью от рук язычников.

В народном календаре праздничная дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник, так как была приурочена окончанию работ в огородах и на поле, хозяйственным делам, проверке и наполнению амбаров на зиму, а также обильному пиршеству после трудов.

Как гласят церковные предания, Фома жил в галилейском городе Пенеады и был рыбаком или плотником (версии разнятся). Он стал учеником Иисуса Христа и сопровождал Учителя повсюду, однако после распятия и воскрешения Сына Божьего не поверил рассказу других апостолов о чудесном первом явлении и заявил, что должен лично увидеть Христа и прикоснуться к ранам. После этого Иисус снова явился ученикам, и тогда Фома воскликнул "Господь мой и Бог мой!"

Так и появился знаменитый фразеологизм "Фома неверующий".

На украинских землях издавна верили, что в день Фомы, если не нарушать некоторые запреты и придерживаться правил, можно привлечь удачу и богатство, а также излечиться от болезней.

Что нельзя делать в этот день

Запрещалось говорить неправду и лукавить, иначе можно навлечь на себя неудачи и отвернуть достаток.

Особенно грешно было сплетничать на праздник - это сулило многократному умножению всего негатива, но уже против самого обманщика.

Нельзя лениться в день Фомы и бездельничать, в противном случае уйдет достаток и придет голод в семью.

Также считалось плохой приметой отказать нуждающемуся в куске хлеба - иначе весь год будет неурожайным.

Какие традиции в этот праздник

Раньше считали, что на Фому Хлебника можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.

По центру богато накрытого стола в каждом доме ставили свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет

Главные приметы в день Фомы

Если сегодня спокойная погода и нет сильного ветра - ждите холодов;

Если выпал сухой снег, то летом будет богатый урожай;

Дым в этот день "подсказывал", какая будет погода в ближайшее время: если он поднимается в небо - это к теплу и солнцу, если стелется по земле - к скорым дождям;

Если сегодня вечером заря ярко-красного цвета - готовьтесь к непогоде.

В этот день именины празднуют: Иван, Макар, Никанор, Фома. Поздравьте этих людей с днем ангела!