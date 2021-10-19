Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми

19 жовтня 2021 року православні християни вшановують пам'ять апостола Фоми, одного з дванадцяти учнів Спасителя.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Святий вважається патроном християнства в Індії, де активно проповідував і загинув мученицькою смертю від рук язичників.
У народному календарі святкова дата відома під назвою Фомін день або Фома Хлебник, через те, що була приурочена закінченню робіт в городах і на полі, господарських справах, перевірці та наповненню комор на зиму, а також рясному бенкету після праць.
Як свідчать церковні перекази, Фома жив в Галілейському місті Пенеади і був рибалкою або теслею (версії різняться). Він став учнем Ісуса Христа і супроводжував вчителя всюди, проте після розп'яття і воскресіння Сина Божого не повірив розповіді інших апостолів про чудесне перше явище і заявив, що повинен особисто побачити Христа і доторкнутися до ран. Після цього Ісус знову з'явився учням, і тоді Фома вигукнув "Господь мій І Бог мій!"
Так і з'явився знаменитий фразеологізм "Фома невіруючий".
На українських землях здавна вірили, що в день Фоми, якщо не порушувати деякі заборони і дотримуватися правил, можна залучити удачу і багатство, а також вилікуватися від хвороб.
Раніше вважали, що на Фому Хлібника можна за допомогою горбушки хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих - вилікувати. Для цього окраєць святили в церквах і пригощали один одного.
По центру багато накритого столу в кожному будинку ставили свіжий хліб. Вірили, чим винахідливіше і багатше господині приготували меню, тим більше достатку чекає всю сім'ю протягом року, і ніхто хворіти не буде
У цей день іменини святкують: Іван, Макар, Никанор, Фома. Привітайте цих людей з днем ангела!
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