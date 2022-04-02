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Праздник 2 апреля: что категорически нельзя делать в день Светланы, основные приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

2 апреля по православному календарю отмечают день Фотиньи Колодезницы (Фотинии Самарянки), Светланы - в современной интерпретации. Согласно Библии, это та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

Что нужно сделать в этот день

Считалось, что на Фотинью вода приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца - так можно было излечиться от разных недугов.

У Светланы можно попросить помощи о здоровье иным образом. Напишите молитву на листике, заверните в ткань и дайте больному, чтобы он носил ее три или девять дней. После чего записку нужно сжечь на свече.

Что нельзя делать в день Светланы

Сегодня не стоит злиться, излучать негативную энергетику, думать о плохом и затевать ссоры.

Не рекомендуется при приготовлении пищи использовать "вчерашнюю" воду - например, оставшуюся с вечера в чайнике или кастрюле. Так можно лишиться жизненных сил.

Чтобы не было проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, не стоит резать сырую курицу - ее непременно нужно готовить целиком.

Не рассказывайте о своих планах и не делитесь идеями с другими. Иначе их не удастся реализовать, а на пути вас ждут преграды.

Нельзя 2 апреля пересчитывать свои накопления и перебирать запасы - от этого они только сократятся.

Важные приметы 2 апреля:

  • Если ночью звезд не видно, будет тепло.
  • Дождь пошел - осенью будет много грибов.
  • Если кошка клубком сворачивается и нос прячет, то скоро похолодает. На улицу просится - к теплым и солнечным дням.
  • Днем жарко, а ночью холодно - ближайшие дни будут погожими.
  • Синие облака - к теплу и дождю.

У кого именины 2 апреля

Именины 2 апреля отмечают Светлана, Александра, Анатолий, Василий, Виктор, Никита, Сергей. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных и рабочих дней в Украине планируется в апреле.

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