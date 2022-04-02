Свято 2 квітня: що категорично не можна робити в день Світлани, основні прикмети

Що потрібно зробити в цей день

Вважалося, що на Фотінью вода набуває цілющих властивостей. Обов'язково в цей день потрібно було вмиватися водою з колодязя - так можна було вилікуватися від різних недуг.

У Світлани можна попросити допомоги про здоров'я іншим чином. Напишіть молитву на листочку, загорніть в тканину і дайте хворому, щоб він носив її три або дев'ять днів. Після чого записку потрібно спалити на свічці.

Що не можна робити в день Світлани

Сьогодні не варто злитися, випромінювати негативну енергетику, думати про погане і затівати сварки.

Не рекомендується при приготуванні їжі використовувати "вчорашню" воду - наприклад, що залишилася з вечора в чайнику або каструлі. Так можна позбутися життєвих сил.

Щоб не було проблем з боку шлунково-кишкового тракту, не варто різати сиру курку - її неодмінно потрібно готувати цілком.

Не розповідайте про свої плани і не діліться ідеями з іншими. Інакше їх не вдасться реалізувати, а на шляху вас чекають перешкоди.

Не можна 2 квітня перераховувати свої накопичення і перебирати запаси - від цього вони тільки скоротяться.

Важливі прикмети 2 квітня:

Якщо вночі зірок не видно, буде тепло.

Дощ пішов - восени буде багато грибів.

Якщо кішка клубком згортається і ніс ховає, то скоро похолодає. На вулицю проситься - до теплих і сонячних днів.

Вдень жарко, а вночі холодно - найближчі дні будуть погожими.

Сині хмари - до тепла і дощу.

У кого іменини 2 квітня

Іменини 2 квітня відзначають Світлана, Олександра, Анатолій, Василь, Віктор, Микита, Сергій. Привітайте цих людей з днем ангела!