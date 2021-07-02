Праздник 2 июля: все приметы дня, что нельзя делать, у кого именины

2 июля в народе отмечается День Зосимы. Наши предки считали, что именно со 2 июля начинается сильная жара.
Читайте в материале ниже, что можно, а что нельзя делать в этот день, а также про главные приметы этой даты.
С этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовления сена для скота. Также 2 июля пчелы начинали запасать мед. Кстати, пчелы в старину считались посланниками Бога.
Люди наделяли пчел такой необычайной силой за их способности давать человеку воск, из которого изготавливали свечи. Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.
Именинники – Иван, Зосим, Мария, Александр. Поздравьте этих людей с днем ангела.
Напомним также, что теперь в Украине появился новый профессиональный праздник, который отмечать будут в июле.