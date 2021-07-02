Свято 2 липня: всі прикмети дня, що не можна робити, у кого іменини

2 липня в народі відзначається День Зосими. Наші предки вважали, що саме з 2 липня починається сильна спека.
Читайте в матеріалі нижче, що можна, а що не можна робити в цей день, а також про головні прикмети цієї дати.
З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготовлення сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. До речі, бджоли в старовину вважалися посланцями Бога.
Люди наділяли бджіл такою надзвичайною силою за їх здатності давати людині віск, з якого виготовляли свічки. Прикмети дня також пов'язані з цими комахами: якщо бджоли летять у вулики – до дощу, а якщо сидять по стінах – буде спека.
Іменинники – Іван, Зосим, Марія, Олександр. Привітайте цих людей з днем ангела.
Нагадаємо також, що тепер в Україні з'явилося нове професійне свято, яке відзначатимуть у липні.