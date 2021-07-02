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Свято 2 липня: всі прикмети дня, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Styler

2 липня в народі відзначається День Зосими. Наші предки вважали, що саме з 2 липня починається сильна спека.

Читайте в матеріалі нижче, що можна, а що не можна робити в цей день, а також про головні прикмети цієї дати.

З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготовлення сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. До речі, бджоли в старовину вважалися посланцями Бога.

Люди наділяли бджіл такою надзвичайною силою за їх здатності давати людині віск, з якого виготовляли свічки. Прикмети дня також пов'язані з цими комахами: якщо бджоли летять у вулики – до дощу, а якщо сидять по стінах – буде спека.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день бджоли ховаються у вулики - буде негода.
  • Бджоли на Зосиму сонні – варто чекати похолодання.
  • Бджоли сидять на стінках вуликів – день буде спекотним.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна переїдати, особливо тваринну їжу.
  • Сумувати й злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.
  • Брати та давати в борг.
  • Не можна в цей день сваритися з сусідами.

Іменинники – Іван, Зосим, Марія, Олександр. Привітайте цих людей з днем ангела.

Нагадаємо також, що тепер в Україні з'явилося нове професійне свято, яке відзначатимуть у липні.

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