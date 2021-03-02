Праздник 2 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

Когда император Галерия заставлял христиан принести жертву языческим богам, Феодор отказался от жертвоприношения и усиленно молился в те несколько дней, которые были ему даны для размышлений.

После его привели на суд и обвинили в сожжении храма Кибелы, за что он и был заключен в тюрьму и приговорен на голодную смерть. Через некоторое время, обнаружив Феодора живым, ему вновь предложили совершить жертвоприношение. После отказа великомученник продолжал проповедовать Христа, несмотря на примененные к нему пытки - его тело строгали железными зубцами.

Удивляясь такому терпению и мужеству святого, народ стал требовать и кричать, чтобы скорее была совершена казнь над Феодором. Его сожгли на костре, а останки, не поврежденные огнем, попросила христианка Евсевия и погребла в своем доме в городе Евхаитах.

Народные приметы дня 2 марта

Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.

С западной стороны плывут перистые облака - на следующий день будет дождь.

Туман висит утром - признак того, что май будет холодным.

Птицы возвращаются из теплых краев - ждите ранней весны.

Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.

Что нельзя делать в этот день

Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду - это предсказывает тяжелые болезни.

Нельзя в этот день отказывать в милостыни.

Не рекомендуется вести себя слишком шумно.

Именины празднуют Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.

Кстати, считалось, что незамужняя девушка, которая выйдет 2 марта на улицу и встретит женщину, скоро выйдет замуж.