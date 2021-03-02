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Свято 2 березня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

Автор: Lite

2 березня 2020 в Україні відзначають день пам'яті християнського великомученика Феодора Тирона.

У місті Амації він був воїном мармаритского війська.

Коли імператор Галерія змушував християн принести жертву язичницьким богам, Феодор відмовився від жертвопринесення і посилено молився, у ті кілька днів, які були йому дані для роздумів.

Після його привели на суд і звинуватили у спаленні храму Кібели, за що він і був ув'язнений і засуджений на голодну смерть. Через деякий час, виявивши Феодора живим, йому знову запропонували здійснити жертвоприношення. Після відмови великомученник продовжував проповідувати Христа, незважаючи на застосовані до нього тортури - його тіло стругали залізними зубцями.

Дивуючись такому терпінню і мужності святого, народ став вимагати і кричати, щоб швидше була здійснена страта над Феодором. Його спалили на багатті, а останки, не пошкоджені вогнем, попросила християнка Євсевія і поховала в своєму будинку в місті Евхаїтах.

Народні прикмети дня 2 березня

  • Яка 2 березня буде погода, таким буде і все літо.
  • З західної сторони пливуть перисті хмари - на наступний день буде дощ.
  • Висить туман вранці - ознака того, що травень буде холодним.
  • Птахи повертаються з теплих країв - чекайте ранньої весни.
  • Якщо помолитися в цей день святого Феодора Тирона про зниклу людину або річ, то незабаром вони знайдуться.

Що не можна робити в цей день

  • Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку - це пророкує важкі хвороби.
  • Не можна в цей день відмовляти в милостині.
  • Не рекомендується поводитися дуже шумно.

Іменини святкують Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман і Федір.

До речі, вважалося, що незаміжня дівчина, яка вийде 2 березня на вулицю і зустріне жінку, скоро вийде заміж.

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