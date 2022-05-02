Праздник 2 мая и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой, святой Русской православной церкви.
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Также проходит народный праздник Иван Ветхопещерник. Название связано с тем, что в православии отмечается день памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, который жил в VIII веке.
В старину в этот праздник существовал ритуал "одевание весны в новину". Для этого выходили в поле с холстом, раскланивались на все стороны, расстилали холст на земле, сверху помещали пирог и уходили. Весна, которую одели в «новину», должна стать помощником для людей, особенно в деле выращивания растений.
Данный праздник также называют Иваном Воином. Святому Иоанну Воину, который жил в IV веке, молятся от бед, врагов, воровства, мошенников, о наказании обидчиков, чтобы назад возвратилась украденная или пропавшая бесследно вещь.
Сегодня свой День ангела отмечают Иван, Виктор, Юрий, Георгий.
Напомним, что украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней.