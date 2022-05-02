Свято 2 травня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

2 травня відзначається пам'ять блаженної стариці Матрони Дмитрівни Никонової, Святої Російської Православної церкви.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Також проходить народне свято Іван Старопещерник. Назва пов'язана з тим, що в православ'ї відзначається день пам'яті преподобного Іоанна Ветхопещерника, який жив в VIII столітті.
За старих часів в це свято існував ритуал "одягання весни в новину". Для цього виходили в поле з полотном, розкланювалися на всі боки, розстеляли полотно на землі, зверху поміщали пиріг і йшли. Весна, яку одягли в "новину", повинна стати помічником для людей, особливо в справі вирощування рослин.
Дане свято також називають Іваном воїном. Святому Іоанну Воїну, який жив в IV столітті, моляться від бід, ворогів, крадіжки, шахраїв, про покарання кривдників, щоб назад повернулася вкрадена або зникла безслідно річ.
Сьогодні свій День ангела відзначають Іван, Віктор, Юрій, Георгій.
Нагадаємо, що українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів.